Путин: для эффективной борьбы с терроризмом нужна координация работы спецслужб

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам XIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Как подчеркнул президент России, именно слаженное взаимодействие позволит успешно противостоять современным вызовам.

Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, решения иных задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, необходима тесная координация работы спецслужб. Именно четкое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества.

Глава государства напомнил, что 25 лет назад было подписано соглашение «Об основных принципах сотрудничества разведывательных служб органов безопасности стран — участниц СНГ». «За прошедшее время ваше партнерство приобрело устойчивый, плодотворный характер, на деле подтвердило свою востребованность и актуальность», — добавил президент.

Путин выразил уверенность в том, что участники заседания детально обсудят важнейшие вопросы и наметят наиболее перспективные направления сотрудничества.

Глава государства пожелал участникам заседания плодотворного общения и всего самого доброго.