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14:01 (мск), источник: ТАСС

Путин: для эффективной борьбы с терроризмом нужна координация работы спецслужб

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости тесной координации работы спецслужб для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Источник: Reuters

Как подчеркнул президент России, именно слаженное взаимодействие позволит успешно противостоять современным вызовам.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля приветствии участникам XIV заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Для эффективной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, решения иных задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, необходима тесная координация работы спецслужб. Именно четкое, слаженное взаимодействие, своевременный обмен оперативной и аналитической информацией позволят успешно противостоять современным вызовам на пространстве Содружества.
Владимир Путин

Глава государства напомнил, что 25 лет назад было подписано соглашение «Об основных принципах сотрудничества разведывательных служб органов безопасности стран — участниц СНГ». «За прошедшее время ваше партнерство приобрело устойчивый, плодотворный характер, на деле подтвердило свою востребованность и актуальность», — добавил президент.

Путин выразил уверенность в том, что участники заседания детально обсудят важнейшие вопросы и наметят наиболее перспективные направления сотрудничества.

Глава государства пожелал участникам заседания плодотворного общения и всего самого доброго.

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