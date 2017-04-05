По факту суицида военнослужащего из Прикамья возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», в связи с суицидом военнослужащего из Пермского края.



Как сообщает правозащитная организация «Зона права», в мае 2016 года 19-летнего Дениса Хамидуллина призвали в армию. Он проходил службу в войсковой части № 47051, расположенной в Екатеринбурге, в должности водителя.



Родственники Дениса утверждали, что он просил регулярно ему высылать от двух до пяти тысяч рублей. В противном случае, молодому человеку грозили неприятности.



7 марта Денис заступил в суточный наряд в качестве контролера на КПП в военном городке. Через несколько часов дежурный обнаружил его тело.



Адвокат потерпевших Елена Макарова намерена приобщить к материалам уголовного дела посмертные фотографии Денис Хамидуллина, на которых видны телесные повреждения.