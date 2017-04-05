Подозреваемый в убийстве адвоката на Ровенщине сдался полиции

. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

«После проведения комплекса следственных (розыскных) действий установлена причастность к этому тяжкому преступлению 29-летнего жителя Тернопольской области — работника прокуратуры этой области. Последний после нескольких дней поиска его правоохранителями сам явился к следователям прокуратуры Ровенской области для дачи показаний», — говорится в сообщении.

Ранее полиция выяснила личность подозреваемого. Им оказался сын мужа убитой, прокурор областной прокуратуры 29-летний Игорь Чайка.

Как известно, 1 апреля в Дубно Ровенской области была убита адвокат Вита Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на пост городского головы от партии «Свобода».

Во время стрельбы ранения получил ее муж и отец подозреваемого «свободовец» Вячеслав Чайка, в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Прокуратура Ровенской области обратилась с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Следователи прокуратуры продолжают досудебное расследование в этом уголовном производстве. Его ход взят под контроль руководством прокуратуры Ровенской области.