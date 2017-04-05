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09:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Первый лесной пожар потушили в Красноярском крае

Возгорание было зафиксировано в наземной зоне Емельяновского района на площади 0,2 га.

В Красноярском крае ликвидировали первый лесной пожар. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 апреля, в краевом министерстве лесного хозяйства, возгорание было зафиксировано в наземной зоне Емельяновского района на площади 0,2 га.

На место выехали сотрудники Лесопожарного центра. Всего в тушении принимали участие четыре человека, была задействована одна единица техники. По предварительной версии, пожар возник по вине местного населения.

По состоянию на утро 5 апреля в Красноярском крае лесных пожаров не зафиксировано.

По данным лесной охраны, во многих районах края уже сошел снег. Жителей региона предупредили, что сжигание сухой травы, а также разведение костров на землях сельхозназначения категорически запрещено.

Напомним, краевые власти официально объявили о начале пожароопасного сезона в лесах региона 27 марта. Подразделения краевого Лесопожарного центра в центральной и южной группе районов края отчитались о полной готовности — отремонтированы техника, лесопожарный инвентарь и оборудование, созданы запасы ГСМ, специалисты наземной службы и авиаслужбы прошли обучение. На круглосуточный режим работы переведена региональная диспетчерская служба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Красноярском крае пожароопасный сезон в лесах завершился 17 октября. Всего в регионе было зафиксировано 1 458 лесных пожаров на площади 174 тыс. га. По оценкам специалистов краевого Минлесхоза, большинство возгораний в лесах края возникло из-за гроз и по вине местного населения. В число территорий, где чаще всего происходили пожары, вошли Богучанский, Эвенкийский и Кежемский районы.

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