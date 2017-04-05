Кровавая резня в екатеринбургской бане. Один человек убит
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве человека в одной из общественных бань Орджоникидзевского района.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве человека в одной из общественных бань Орджоникидзевского района.
Кровавые разборки произошли вечером в минувшую пятницу, 31 марта. Компания друзей прибыла отдохнуть в баню, расположенную на улице Бакинских Комиссаров. В процессе между двумя приятелями разгорелась ссора и, чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу.
Когда словесные аргументы иссякли, 26-летний житель Богдановича достал нож и ударил им своего оппонента. От полученного ранения молодой человек скончался на месте. При этом третий товарищ попытался предотвратить трагедию,
В течении нескольких дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали подозреваемого в убийстве, однако накануне он сам явился в полицию с повинной. «Подозреваемому уже предъявлено обвинение», — цитирует «КП» начальника следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Игоря Юдина.