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10:03 (мск), источник: УралПолит.ру

Кровавая резня в екатеринбургской бане. Один человек убит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве человека в одной из общественных бань Орджоникидзевского района.

Кровавые разборки произошли вечером в минувшую пятницу, 31 марта. Компания друзей прибыла отдохнуть в баню, расположенную на улице Бакинских Комиссаров. В процессе между двумя приятелями разгорелась ссора и, чтобы выяснить отношения, они вышли на улицу.

Когда словесные аргументы иссякли, 26-летний житель Богдановича достал нож и ударил им своего оппонента. От полученного ранения молодой человек скончался на месте. При этом третий товарищ попытался предотвратить трагедию, из-за чего сам оказался ранен. Сам злоумышленник скрылся с места преступления.

В течении нескольких дней сотрудники правоохранительных органов разыскивали подозреваемого в убийстве, однако накануне он сам явился в полицию с повинной. «Подозреваемому уже предъявлено обвинение», — цитирует «КП» начальника следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Игоря Юдина.

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