Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова рассказала о своей жизни на «периметре» «Дома 2»
СМИ указали на странные совпадения перед взрывом в метро
Эксперты назвали города с дешевеющим жильем
41-летняя многодетная мама ждет 20-го ребенка
СМИ: 16-летняя Саша Стриженова помолвлена (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Светлана Лобода напугала свою дочь во время концерта (видео)
Дочка Орбакайте отметила первый юбилей (видео)
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
"Вижу по жертвам": ветеран "Альфы" о причинах взрыва в метро СПб
"Не траур": Макаревич не отменит концерт в СПб
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Выжившая в теракте женщина рассказала, что ее спасло от смерти
Женщина пыталась сказать об угрозе взрыва в СПб
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
9В тени стены
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Под Нижним Тагилом психбольные раздробили санитарке голову молотком

При побеге.

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом из психиатрической больницы сбежали трое пациентов. Один из них ударил молотком по голове 58-летнюю санитарку. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму. Она находится в больнице в состоянии комы.

Происшествие случилось поздно вечером 1 апреля 2017 года. Полицейские нашли пациентов на следующий день в районе лагеря «Изумрудный». Решается вопрос об избрании для них меры пресечения, пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Известно, что двое задержанных находились на принудительном лечении за совершение тяжких преступлений, третий — по медицинским показаниям.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль выгонит бюджетников на улицы из-за терактов
СК раскрыл подробности расследования теракта в Санкт-Петербурге
Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
В Совбез ООН внесли проект резолюции по химатаке в Сирии
Эйфелева башня погасла в знак траура по погибшим в Петербурге
Представители ИГ записали обращение к Трампу
Япония выразила протест в связи с ракетным пуском КНДР
Медиков могут обязать раскрывать страховщикам врачебную тайну
Спорт
РФПЛ хочет временно сократить количество команд Соревнования в элитном дивизионе российского футбола с 1998 года проводятся между 16 командами
Авто
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение В соцсетях активно обсуждается обязательная установка знаков «Шипы» и «Начинающий водитель», при этом водители не разобрались, какое наказание грозит нарушителям
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении» Букмекеры уверены, что финалист первого сезона детского «Голоса», вероятно, попадет в первую тройку на песенном конкурсе в этом году
Недвижимость
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
В России изменят систему оплаты услуг ЖКХ
Сбербанк улучшил условия по ипотеке
Леди
Карго, гаучо, чиносы и другие альтернативы джинсам Если юбки и платья не вписываются в ваш образ жизни, предлагаем сразу семь альтернативных вариантов джинсам
Дети
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми Фигуристика поделилась на своей странице в Instagram снимком редкого момента, когда все ее дети и дети ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрались вместе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь