Динар Гильмутдинов выразил соболезнования семьям погибших инспекторов ГИБДД
ЧП произошло 4 апреля в Астрахани.
ЧП произошло 4 апреля в Астрахани.
Главный инспектор ГИБДД по республике выразил соболезнования погибшим при исполнении коллегам из Астрахани. На своей странице в инстаграме он разместил фото двух полицейских, которых застрелили неизвестные.
Напомним, инцидент произошел 4 апреля: инспекторы подверглись нападению неизвестных, выскочивших из маршрутки. Мужчины несколько раз выстрелили в полицейских, после чего забрали табельное оружие инспекторов и скрылись. Раны для старшего лейтенанта полиции Владимира Дьяконова и лейтенанта Дмитрия Школьникова оказались смертельными.