В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов
Также этот мужчина украл ноутбук из офиса.
Также этот мужчина украл ноутбук из офиса.
В Воронеже из гаража около частного дома на переулке Скорняжный украли сразу 4 современных велосипеда. Ущерб составил около 170 тысяч рублей. 40-летняя хозяйка обратилась в полицию.
Стражи порядка смогли установить подозреваемого. 33-летнего местного жителя задержали с поличным при попытке перепродать ворованные велосипеды. Также выяснилось, что он причастен еще к двум кражам.
Мужчина еще украл велосипед из подъезда многоэтажки на Олимпийкосм бульваре. А также он похитил ноутбук из офиса на улице Фридриха Энгельса. Сейчас по факту краж возбудили уголовные дела.
«Похищенное имущество изъяли, — рассказали в