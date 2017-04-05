В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов

В Воронеже из гаража около частного дома на переулке Скорняжный украли сразу 4 современных велосипеда. Ущерб составил около 170 тысяч рублей. 40-летняя хозяйка обратилась в полицию.

Стражи порядка смогли установить подозреваемого. 33-летнего местного жителя задержали с поличным при попытке перепродать ворованные велосипеды. Также выяснилось, что он причастен еще к двум кражам.

Мужчина еще украл велосипед из подъезда многоэтажки на Олимпийкосм бульваре. А также он похитил ноутбук из офиса на улице Фридриха Энгельса. Сейчас по факту краж возбудили уголовные дела.