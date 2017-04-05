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10:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже поймали серийного похитителя велосипедов

Также этот мужчина украл ноутбук из офиса.

В Воронеже из гаража около частного дома на переулке Скорняжный украли сразу 4 современных велосипеда. Ущерб составил около 170 тысяч рублей. 40-летняя хозяйка обратилась в полицию.

Стражи порядка смогли установить подозреваемого. 33-летнего местного жителя задержали с поличным при попытке перепродать ворованные велосипеды. Также выяснилось, что он причастен еще к двум кражам.

Мужчина еще украл велосипед из подъезда многоэтажки на Олимпийкосм бульваре. А также он похитил ноутбук из офиса на улице Фридриха Энгельса. Сейчас по факту краж возбудили уголовные дела.

«Похищенное имущество изъяли, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания».

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