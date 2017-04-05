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10:03 (мск), источник: БЕЛТА

Школьный автобус столкнулся с маршруткой под Бешенковичами

5 апреля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Школьный автобус столкнулся с маршруткой под Бешенковичами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло сегодня в 7.45 утра на пересечении дорог М3 Минск-Витебск и Р113 Сенно-Бешенковичи-Ушачи. «Водитель 1961 года рождения вез на автобусе ПАЗ 15 детей — в Ржавскую среднюю школу и в ясли-сад в Бешенковичах. При выезде со второстепенной дороги на главную он не уступил дорогу микроавтобусу “Газель”, который ехал в Витебск из Чашников. В результате произошло столкновение, “Газель” опрокинулась», — пояснил Александр Казючиц.

Для оценки физического состояния 9 пассажиров маршрутки доставлены в Бешенковичскую центральную районную больницу. Детей на другом автобусе развезли по учреждениям образования. Оба водителя трезвые. По факту ДТП проводится проверка.

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