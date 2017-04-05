Пожилая женщина в центре Москвы оставила футляр для музыкальных инструментов с автоматом Калашникова
Столичная полиция устанавливает личность женщины, которая на мосту Богдана Хмельницкого передала охраннику футляр
Столичная полиция устанавливает личность женщины, которая на мосту Богдана Хмельницкого передала охраннику футляр
По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация о том, что на пешеходном мосту Богдана Хмельницкого неизвестная пожилая женщина оставила футляр от музыкального инструмента. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в футляре предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, с маркировкой ОАО «НПО «ИЖМАШ». Источник уточнил, что у изъятого предмета залит ствол и спилен поршень.
Полицейские опросили сотрудника частного предприятия, который пояснил, что во время обхода моста к нему обратилась неизвестная пожилая женщина в темной одежде и светлой шапке. «По словам мужчины, незнакомка передала ему футляр с предметом, похожим на автомат Калашникова, а затем скрылась в неизвестном направлении», — пояснил источник.
Он добавил, что полиция проводит проверку по факту случившегося.