Пожилая женщина в центре Москвы оставила футляр для музыкальных инструментов с автоматом Калашникова

По словам собеседника агентства, в полицию поступила информация о том, что на пешеходном мосту Богдана Хмельницкого неизвестная пожилая женщина оставила футляр от музыкального инструмента. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в футляре предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, с маркировкой ОАО «НПО «ИЖМАШ». Источник уточнил, что у изъятого предмета залит ствол и спилен поршень.

Полицейские опросили сотрудника частного предприятия, который пояснил, что во время обхода моста к нему обратилась неизвестная пожилая женщина в темной одежде и светлой шапке. «По словам мужчины, незнакомка передала ему футляр с предметом, похожим на автомат Калашникова, а затем скрылась в неизвестном направлении», — пояснил источник.

Он добавил, что полиция проводит проверку по факту случившегося.