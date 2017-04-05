Браконьеры отделались условными сроками в Хабаровском крае

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговоров в отношении трех участников (1970, 1976, 1984 годов рождения) организованной группы, совершившей на территории Хабаровского края ряд преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка частей особо ценных водных биологических ресурсов).

Следствием и судом установлено, что действовавшая в период с 2014 по 2016 годы организованная группа, осуществляла преступную деятельность, направленную на незаконное приобретение на территории Николаевского и Ульчского районов, последующее хранение, перевозку и продажу рыбы осетровых видов в другие регионы Российской Федерации.

Во исполнение задуманного в состав преступной группы её организатором и иными участниками были вовлечены как жители города Хабаровска, так и местные жители населённых пунктов Николаевского и Ульчского районов, каждому из которых была отведена соответствующая роль в совершении преступлений в интересах всех участников организованной группы.

В результате совместной работы с оперативными подразделениями УФСБ России по Хабаровскому краю и УЭБиПК УМВД России по Хабаровскому краю следствием выявлено 4 эпизода преступной деятельности организованной группы, из оборота изъято около 8 тонн особо ценных водных биологических ресурсов.

Особое значение для установления всех обстоятельств создания преступной группы и обстоятельств совершённых ею преступлений сыграла роль одного из наиболее активных участников организованной группы (1976 г. р.), задержанного после совершения трёх эпизодов преступной деятельности. Под тяжестью собранных следствием доказательств злоумышленник полностью признал вину в совершённых им преступлениях, а также изъявил желание принять участие в проводимых сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю оперативно-розыскных мероприятиях и в итоге заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря совместной кропотливой и продолжительной следственно-оперативной работе, проведённой с участием сотрудничавшего со следствием мужчины, удалось выявить и пресечь ещё один эпизод преступной деятельности организованной группы. В результате вмешательства сотрудников правоохранительных органов 19 апреля прошлого года на территории города Москвы в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и Управления «Т» ФСБ России, пресечена незаконная перевозка и приобретение частей рыб осетровых видов, отправленных участниками организованной группы из города Хабаровска для последующего сбыта, изъято более полутора тонн запрещённых в обороте особо ценных водных биоресурсов.

Приговором суда мужчине (1970 г. р.) назначено наказание 2 года лишения свободы условно, мужчине (1976 г. р.) назначено наказание 2,5 года лишения свободы условно, а также штраф в размере 100 тысяч рублей, третьему мужчине (1984 г. р.) — 3 года 3 месяца лишения свободы условно.

Отдельно необходимо отметить, что уголовное дело в отношении организатора преступной группы и 6 его подельников, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу РФ) и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка частей особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенных в Красную книгу РФ) в настоящее время продолжает расследоваться краевым следственным управлением.