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10:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми уже две недели разыскивают пропавшего Алексея Жданова

24-летний мужчина после бара ночью возвращался домой на такси и пропал.

Родные и полиция разыскивают 24-летнего пермяка Алексея Жданова, который пропал 20 марта.

Как рассказала его мама, Алексей вечером отдыхал с друзьями в баре, расположенном по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 7. Около часа ночи он вызвал такси, чтобы уехать домой. Но дома Алексей до сих пор не появился.

«Раньше сын, если где-нибудь оставался и не возвращался домой, всегда звонил, сообщал, где он находится. В этот раз его телефон две недели был включён. Мы звонили, писали сообщения, но никто не ответил. После того, как следователь написал смс на телефон Алексея, мобильный отключили. Пытались выяснить в службе такси, на какой машине он уехал из бара. Но они сказали, что такую информацию могут предоставить только полиции», — рассказала «АиФ-Прикамье» мама пропавшего мужчины.

Родные Алексея Жданова обращаются за помощью ко всем, кому что-то известно об его местоположении. Любую важную информацию можно сообщить по телефону 89026345379 (Ирина) или в полицию (02).

Приметы Алексея Жданова: тёмные волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в тёмную куртку с капюшоном, узкие синие спортивные штаны и новые кроссовки.

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