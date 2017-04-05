В Перми уже две недели разыскивают пропавшего Алексея Жданова
24-летний мужчина после бара ночью возвращался домой на такси и пропал.
24-летний мужчина после бара ночью возвращался домой на такси и пропал.
Родные и полиция разыскивают 24-летнего пермяка Алексея Жданова, который пропал 20 марта.
Как рассказала его мама, Алексей вечером отдыхал с друзьями в баре, расположенном по адресу: ул. Патриса Лумумбы, 7. Около часа ночи он вызвал такси, чтобы уехать домой. Но дома Алексей до сих пор не появился.
«Раньше сын, если
Родные Алексея Жданова обращаются за помощью ко всем, кому
Приметы Алексея Жданова: тёмные волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в тёмную куртку с капюшоном, узкие синие спортивные штаны и новые кроссовки.