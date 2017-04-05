Главу горадминистрации Красноперекопска задержали за взятку
Игорь Яцишин получил взятку в размере 350 тысяч рублей.
Игорь Яцишин получил взятку в размере 350 тысяч рублей.
В отношении главы Красноперекопской горадминистрации было возбуждено уголовное дело по факту взятки, передали в
«4 апреля 2017 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение договора аренды муниципальных помещений для дальнейшего использования их предпринимателем в коммерческих целях», — рассказали в
Согласно данным следуправления на сегодняшний день обвиняемый задержан. Также отметим, что расследование уголовного дела продолжается.
Уточним, что Игорь Яцишин был назначен на должность главы администрации Красноперекопска в конце июля 2015 года.