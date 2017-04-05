В движении поездов по Горьковскому направлению произошел сбой

Согласно сообщению, подозрительный предмет обнаружил машинист пригородного поезда Москва — Крутое, который выехал с Курского вокзала. В связи с этим состав был остановлен и отогнан обратно, а пассажиры высажены.

На место были вызваны правоохранительные органы, которые рекомендовали закрыть движение по первому и второму пути. В данный момент движение поездов в районе вокзала осуществляется только по третьему пути Горьковского направления, отметили в МЖД. ​

В связи с инцидентом был нарушен график движения пригородных поездов. В данный момент они следуют с увеличенным интервалом. Диспетчеры, по заявлению МЖД, прорабатывают возможные варианты изменения маршрута для каждой электрички.