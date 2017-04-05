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10:36 (мск), источник: РБК

В движении поездов по Горьковскому направлению произошел сбой

В движении поездов по Горьковскому направлению Московской железной дороги произошел сбой из-за подозрительного предмета на путях. Об этом заявили в пресс-службе МЖД.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно сообщению, подозрительный предмет обнаружил машинист пригородного поезда Москва — Крутое, который выехал с Курского вокзала. В связи с этим состав был остановлен и отогнан обратно, а пассажиры высажены.

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На место были вызваны правоохранительные органы, которые рекомендовали закрыть движение по первому и второму пути. В данный момент движение поездов в районе вокзала осуществляется только по третьему пути Горьковского направления, отметили в МЖД. ​

В связи с инцидентом был нарушен график движения пригородных поездов. В данный момент они следуют с увеличенным интервалом. Диспетчеры, по заявлению МЖД, прорабатывают возможные варианты изменения маршрута для каждой электрички.

При этом пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий сообщил РБК, что вокзал работает в обычном режиме. По его словам, подозрительный предмет был найден на станции МЖД.

То есть не на территории, относящейся к Курскому вокзалу. Предмет сейчас проверяют. На работе вокзала это никак не сказалось. Вокзал работает в штатном режиме. Эвакуация людей не производилась.
Тимур Соцкий
Пресс-секретарь дирекции железнодорожных вокзалов РЖД

Как сообщал Life, на путях был обнаружен огнетушитель. В связи с этим людей попросили покинуть перрон и начали частично эвакуировать.

Начальник Курского вокзала Михаил Щукин опроверг информацию об эвакуации людей. «Эвакуации нет. Вокзал работает», — заявил он РБК.

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