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11:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

20-летний уроженец Иркутска получил травму во время взрыва в метро Санкт-Петербурга

В результате теракта у молодого человека лопнули барабанные перепонки.

Источник: РИА "Новости"

20-летний уроженец Иркутска Владимир Захарченко получил травму во время взрыва в вагоне метро Санкт-Петербурга 3 апреля. У молодого человека лопнули барабанные перепонки, врачи зафиксировали баротравму. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Russia Today.

Студент Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Захарченко, выступающий за футбольный клуб «Невские львы» в тот злополучный день, 3 апреля спустился в петербургское метро и зашел в вагон.

«Я находился в том самом вагоне, в котором прогремел взрыв. Изначально понять, что произошло, не мог. Просто почувствовал удар в лицо. Когда открыл глаза, увидел искры, осознал, что они падают мне на лицо и на голову. Я начал отряхиваться. После этого встал, и у меня началась паника. Забился в угол около дверей. Потом принялся осматриваться. Люди сбегались в дальнюю часть вагона, из чего я сделал вывод, что взрыв произошел в передней части. Повернул голову, увидел выгнутые наружу двери, истерзанных людей… Вскочил и побежал к другим, начал ломиться в середину толпы. Всё это время поезд находился в движении», — сказал Владимир Захарченко.

После того как выбрался из вагона, Захарченко выбежал наружу, оттуда уже начали подходить люди, чтобы оказать пострадавшим помощь, после осмотра студента отправили в больницу.

Напомним, днем 3 апреля в вагоне метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. После этого на станции «Площадь восстания» было обезврежено самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 14 человек и еще около 49-ти пострадали.

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