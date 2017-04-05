20-летний уроженец Иркутска получил травму во время взрыва в метро Санкт-Петербурга
В результате теракта у молодого человека лопнули барабанные перепонки.
В результате теракта у молодого человека лопнули барабанные перепонки.
20-летний уроженец Иркутска Владимир Захарченко получил травму во время взрыва в вагоне метро
Студент Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Захарченко, выступающий за футбольный клуб «Невские львы» в тот злополучный день, 3 апреля спустился в петербургское метро и зашел в вагон.
«Я находился в том самом вагоне, в котором прогремел взрыв. Изначально понять, что произошло, не мог. Просто почувствовал удар в лицо. Когда открыл глаза, увидел искры, осознал, что они падают мне на лицо и на голову. Я начал отряхиваться. После этого встал, и у меня началась паника. Забился в угол около дверей. Потом принялся осматриваться. Люди сбегались в дальнюю часть вагона, из чего я сделал вывод, что взрыв произошел в передней части. Повернул голову, увидел выгнутые наружу двери, истерзанных людей… Вскочил и побежал к другим, начал ломиться в середину толпы. Всё это время поезд находился в движении», — сказал Владимир Захарченко.
После того как выбрался из вагона, Захарченко выбежал наружу, оттуда уже начали подходить люди, чтобы оказать пострадавшим помощь, после осмотра студента отправили в больницу.
Напомним, днем 3 апреля в вагоне метро на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. После этого на станции «Площадь восстания» было обезврежено самодельное взрывное устройство. По последним данным, погибли 14 человек и еще около 49-ти пострадали.