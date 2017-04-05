Школьник умер в Приморье прямо на уроке физкультуры

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Учащийся одной из школ Артема в Приморском крае умер прямо на уроке физкультуры при невыясненных обстоятельствах. Как сообщила ИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская, мальчик сделал один разминочный круг, после чего скончался. Дело пока возбуждено по ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности.

— Он пришел на урок физкультуры, сделал один разминочный круг, после чего умер. Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства гибели ребенка еще только предстоит выяснить. Назвать причину гибели мы пока не можем, — сказала Римская.

При этом она не исключила, что это могло случиться вследствие скрытого заболевания. Мальчику было 9 лет.