Куда убёг? В крае обвиняют в коррупции ещё одного чиновника

Ушёл в отпуск и не вернулся.

Ещё в начале марта в прессе появилось сообщение о том, что в Западно-Уральское управление Ростехнадзора пришли с визитом сотрудники УФСБ. Вскоре в одном из пермских изданий появилась информация о возбуждении против Александра Кондалова, бывшего руководителя ведомства, уголовного дела. Сам глава Ростехнадзора в это время якобы находился в отпуске, из которого уже не вернулся. В пресс-службе краевого УФСБ информацию о Кондалове комментировать не стали. Не захотели подтверждать или опровергать информацию о возбуждении уголовного дела против начальника и в самом управлении Ростехнадзора. Хотя недавно с сайта ведомства удалили данные о прежнем главе.

По неофициальным данным, бывший глава Ростехнадзора скрывается в Израиле.

«Честность» до фанатизма?

Что же инкриминируют чиновнику? По версии след­ствия, г-н Кондалов снизил класс опасности отходов одного из крупных предприятий региона. Это привело к тому, что увеличилась вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, компания, в чьих интересах действовал чиновник, уменьшила затраты на содержание отходов. Из-за этого почти на 100 млн руб. снизились поступления в бюджет. Кстати, во время обыска у родственников экс-главы ведомства изъяли 127 млн руб. Кроме того, оперативники нашли дома у Кондалова платёжные поручения на сумму более 163 млн руб. Оказалось, что с его счетов перевели свыше 100 млн руб. В том числе средства в валюте.