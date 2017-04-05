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10:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

Куда убёг? В крае обвиняют в коррупции ещё одного чиновника

В Пермском крае новый коррупционный скандал. Но на этот раз он полон таинственности.

Ушёл в отпуск и не вернулся.

Ещё в начале марта в прессе появилось сообщение о том, что в Западно-Уральское управление Ростехнадзора пришли с визитом сотрудники УФСБ. Вскоре в одном из пермских изданий появилась информация о возбуждении против Александра Кондалова, бывшего руководителя ведомства, уголовного дела. Сам глава Ростехнадзора в это время якобы находился в отпуске, из которого уже не вернулся. В пресс-службе краевого УФСБ информацию о Кондалове комментировать не стали. Не захотели подтверждать или опровергать информацию о возбуждении уголовного дела против начальника и в самом управлении Ростехнадзора. Хотя недавно с сайта ведомства удалили данные о прежнем главе.

По неофициальным данным, бывший глава Ростехнадзора скрывается в Израиле.

«Честность» до фанатизма?

Что же инкриминируют чиновнику? По версии след­ствия, г-н Кондалов снизил класс опасности отходов одного из крупных предприятий региона. Это привело к тому, что увеличилась вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, компания, в чьих интересах действовал чиновник, уменьшила затраты на содержание отходов. Из-за этого почти на 100 млн руб. снизились поступления в бюджет. Кстати, во время обыска у родственников экс-главы ведомства изъяли 127 млн руб. Кроме того, оперативники нашли дома у Кондалова платёжные поручения на сумму более 163 млн руб. Оказалось, что с его счетов перевели свыше 100 млн руб. В том числе средства в валюте.

Г-н Кондалов известен пермякам не только как чиновник Ростехнадзора. Девять лет он возглавлял сначала областную, затем краевую прокуратуру. В одном из интервью, которое он давал местным журналистам несколько лет назад, он сказал: «У меня врождённое чувство справедливости. До фанатизма». Получается, чиновник так бился за справедливость, что фанатизм его подвёл?

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