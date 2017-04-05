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10:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге полицейские изъяли героин в крупном размере

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 12 Екатеринбурга задержали мужчину по подозрению в хранении и сбыте наркотических веществ. Позже у него обнаружили героин общим весом 20 граммов.

Об этом Накануне.RU сообщили в отделе по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Задержанным оказался местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он признался, что спрятал в одном из частных строений партию наркотиков. В указанном месте обнаружили четыре свертка с порошкообразным веществом и электронные весы. Эксперты установили, что в свертках находился героин.

«По версии подозреваемого, которую он озвучил полицейским, данная партия наркотического средства предназначалась для последующего сбыта и личного потребления. Сотрудники полиции также предварительно установили, что подозреваемый приобрел данное наркотическое вещество для последующего сбыта, но не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан. В настоящее время полиция ведет работу по установлению и привлечению к ответственности иных лиц, причастных к совершению данного преступления, а также выясняет источник происхождения наркотического вещества», — сообщили в УМВД Екатеринбурга.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

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