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11:01 (мск), источник: VN.ru

Кассир два года кряду воровала по 15 тысяч в день

Кассира товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Воинское» в поселке Коченево Новосибирской области подозревают в хищении 7,4 млн рублей, собранных жильцами на оплату коммунальных услуг.

В рабочем поселке Коченево одной из самых обсуждаемых тем последней недели стал так называемый нелегальный «заработок» кассира ТСН «Воинское», который, как следует из нехитрых вычислений, составлял более 15 000 рублей в день. Но так было до тех пор, пока работой бухгалтерии не заинтересовался прокурор района.

Ресурсоснабжающая организация обратилась в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение товариществом собственников недвижимости «Воинское» требований гражданского законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при расчетах за поставленные коммунальные ресурсы, так как у данного товарищества образовался долг в размере 9 миллионов рублей. Жители недоумевают, как мог появиться долг, если деньги за коммунальные услуги платят регулярно? Проверка показала, что в этом учреждении расчеты и бухгалтерия велись весьма своеобразно.

Устанавливая причину образования долга, прокурор района выявил, что с июня 2015 года по февраль 2017 года кассир ТСН «Воинское» из корыстных побуждений брала из кассы денежные средства, внесенные жильцами в счет оплаты потребленных коммунальных услуг. Как позже установило следствие, бухгалтер-кассир присвоила более 7,4 миллиона рублей. Она почти два года не оформляла часть кассовых операций по поступлению денег приходными кассовыми ордерами и не отражала их в бухгалтерском учете, в последствии из 18 миллионов 938 тысяч рублей провела лишь 11 миллионов 500 тысяч рублей. Так сказать, работа велась «безчековая».

Прокурор района в порядке ст. 37 УПК РФ направил материал проверки в следственный орган, в результате в отношении кассира товарищества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере). Если вина подозреваемой будет доказана, женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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