Кассир два года кряду воровала по 15 тысяч в день
Кассира товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Воинское» в поселке Коченево Новосибирской области подозревают в хищении 7,4 млн рублей, собранных жильцами на оплату коммунальных услуг.
Кассира товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Воинское» в поселке Коченево Новосибирской области подозревают в хищении 7,4 млн рублей, собранных жильцами на оплату коммунальных услуг.
В рабочем поселке Коченево одной из самых обсуждаемых тем последней недели стал так называемый нелегальный «заработок» кассира ТСН «Воинское», который, как следует из нехитрых вычислений, составлял более 15 000 рублей в день. Но так было до тех пор, пока работой бухгалтерии не заинтересовался прокурор района.
Ресурсоснабжающая организация обратилась в прокуратуру с просьбой проверить соблюдение товариществом собственников недвижимости «Воинское» требований гражданского законодательства и законодательства в сфере
Устанавливая причину образования долга, прокурор района выявил, что с июня 2015 года по февраль 2017 года кассир ТСН «Воинское» из корыстных побуждений брала из кассы денежные средства, внесенные жильцами в счет оплаты потребленных коммунальных услуг. Как позже установило следствие,
Прокурор района в порядке ст. 37 УПК РФ направил материал проверки в следственный орган, в результате в отношении кассира товарищества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение в особо крупном размере). Если вина подозреваемой будет доказана, женщине грозит до шести лет лишения свободы.