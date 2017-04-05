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16:09 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области продолжат поиски пропавшего на рыбалке Сергея Воробеля

Волонтеры «ВолгоСпас-ппд» сообщают о намерении в ближайшее время продолжить поиски пропавшего на рыбалке в Волгоградской области 27-летнего Сергея Воробеля.

ВДТВ напоминает, что 25 февраля трое жителей Волгограда отправились на рыбалку в станицу Пугачевскую Котельниковского района. Спустя некоторое время жители обнаружили труп одного из мужчин на льдине. Двое других — 27-летний Сергей Воробель и 35-летний Вячеслав Стафурин пропали без следа.

Начиная с 26 февраля волонтеры, полиция и МЧС вели безуспешные поиски пропавших. 1 апреля добровольцы «ВолгоСпас-ппд» отправились на место стоянки рыбаков, где обнаружили тело 35-летнего Вячеслава Стафурина.

Сергей Воробель до сих пор значится пропавшим без вести. Руководители организации «ВолгоСпас-ппд» намерены выйти на поиски Сергея в ближайшее время. О дате проведения поисковой операции ВДТВ сообщит, как только станет известно.

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