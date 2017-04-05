Транспортные полицейские поймали малолетних калининградцев за разбитые ж/д светофоры

По данным полиции, злоумышленники разбивали линзы маневровых светофоров на станции «Калининград-Сортировочная». Задержанным 13 и 14 лет. Сотрудниками транспортной полиции установлено, что старший из них, житель города Калининград, с 2016 года «проживает без регистрации и нигде не учится». В отношении его родителей составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Что касается самих предполагаемых злоумышленников, административные материалы на них будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Калининграда, отметили в транспортной полиции.