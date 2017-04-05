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12:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородские следователи раскрыли замаскированное под суицид убийство женщины в Арзамасском районе

Мужчина уже задержан и ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Нижегородские следователи раскрыли замаскированное под суицид убийство женщины в Арзамасском районе. Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

Согласно информации, 17 марта вечером в селе Замятино Арзамасского района обвиняемый 68-летний мужчина — сосед погибшей напал на женщину, как только та вышла из бани и нанес ей множественные удары по голове, предположительно, поленом.

Затем потерявшую сознание женщину он перетащил в крытый двор ее дома, обмотал шею шнуром и подвесил к балке двора, инсценируя самоубийство. После этого мужчина похитил золотые изделия женщины и ее мобильный телефон. Потом он отправился в Арзамас.

На допросе следователи установили, что между погибшей и обвиняемым сложились неприязненные отношения на почве земельного спора.

Мужчина уже задержан и ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

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