Нижегородские следователи раскрыли замаскированное под суицид убийство женщины в Арзамасском районе. Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

Согласно информации, 17 марта вечером в селе Замятино Арзамасского района обвиняемый 68-летний мужчина — сосед погибшей напал на женщину, как только та вышла из бани и нанес ей множественные удары по голове, предположительно, поленом.

Затем потерявшую сознание женщину он перетащил в крытый двор ее дома, обмотал шею шнуром и подвесил к балке двора, инсценируя самоубийство. После этого мужчина похитил золотые изделия женщины и ее мобильный телефон. Потом он отправился в Арзамас.

На допросе следователи установили, что между погибшей и обвиняемым сложились неприязненные отношения на почве земельного спора.

Мужчина уже задержан и ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.