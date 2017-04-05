За ограбление фирмы на 5 млн рублей в Приангарье будут судить двоих мужчин

Следователи отдела МВД в Тайшетском районе направили в суд уголовное дело в отношении двоих мужчин, которых обвиняют в разбойном нападении на кассира. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По основной версии следствия, 11 января в районе поселка Новобирюсинский обвиняемые напали на кассира лесозаготовительной организации с ножом и потребовали деньги из сейфа. Завладев 5 млн рублей, они заперли работника в бытовке и скрылись в неизвестном направлении.

Подозреваемых задержали за два часа. Автоинспекторы остановили такси, где находились молодые мужчины с крупной суммой денег, происхождение которых они не рассказали.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.