Огромный кусок шифера упал на голову 7-летнего ребенка в центре Хабаровска

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Огромный кусок шифера упал сегодня на голову 7-летнего ребенка с крыши пятиэтажного дома № 32 на улице Лермонтова в Центральном районе Хабаровска. Пострадавшую школьницу доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Устрашающее видео с места трагедии появилось сегодня в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. По словам очевидцев, позже школьницу в тяжелом состоянии увезла скорая. Как удалось выяснить, несовершеннолетнюю доставили во вторую краевую больницу.