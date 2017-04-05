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11:34 (мск), источник: AmurMedia.ru

Огромный кусок шифера упал на голову 7-летнего ребенка в центре Хабаровска

Школьника увезли на скорой во вторую краевую больницу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 апреля, AmurMedia.

Огромный кусок шифера упал сегодня на голову 7-летнего ребенка с крыши пятиэтажного дома № 32 на улице Лермонтова в Центральном районе Хабаровска. Пострадавшую школьницу доставили на скорой в краевую клиническую больницу № 2, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Устрашающее видео с места трагедии появилось сегодня в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. По словам очевидцев, позже школьницу в тяжелом состоянии увезла скорая. Как удалось выяснить, несовершеннолетнюю доставили во вторую краевую больницу.

— Ребенок жив, его положили в нашу больницу. Когда потерпевшую доставили к нам, она находился в сознании. У девочки закрытая черепно-мозговая травма. Школьнице предстоит медицинское обследование, так как травма серьезная, — сообщили в приемном покое краевой клинической больницы № 2.

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