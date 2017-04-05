Заседание по делу экс-министра Челябинской области Комиссаровой и ее экс-супруга отложено из-за неявки обвиняемого

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова, суд не располагал сведениями о переводе Агеева из одного СИЗО Челябинска в другое. Поэтому бумаги о доставке обвиняемого в суд не поступили по месту назначения и обвиняемый не был этапирован в суд. «Судебное заседание перенесено на 14 часов 10 апреля», — уточнила Наталья Прохорова.

Уголовное дело Комиссаровой и Агеева будет рассматриваться в порядке особого судебного разбирательства.

Как уже сообщало агентство, первый заместитель министра культуры Челябинской области Яна Комиссарова была взята под стражу 28 июня 2016 года. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, министерство культуры заключило госконтракт с ООО «Династия», которое возглавлял Евгений Агеев, на поставку ярмарочных павильонов для проведения фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в декабре 2015 года. Общая сумма контракта — 1,5 миллиона рублей. Экспертиза показала, что поставленные домики не соответствуют требованиям, указанным в контракте. Часть средств была обналичена через номинальные коммерческие организации и передана обвиняемой.

Под стражей Комиссарова должна была провести два месяца — до 27 августа 2016 года. Однако, она была выпущена из следственного изолятора раньше срока под подписку о невыезде. Тридцатого августа 2016 года Яна Комиссарова была уволена с госслужбы по собственному желанию. В министерстве она отработала с 2011 года, в должности первого зама — с мая 2015 года.

Ранее Агеев был осужден к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за вымогательство у другой своей гражданской супруги и мошенничество при получении выплат. В судебном заседании Агеев не признал себя виновным. Суд продлил срок содержания Евгения Агеева под стражей на шесть месяцев — до 14 августа 2017 года.