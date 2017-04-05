Задержанному в Испании по запросу ФБР программисту из Таганрога грозит до 30 лет тюрьмы

«В документе говорится, что он вместе с некоей группировкой (имена лиц не упоминаются) якобы нанёс ущерб в размере 855 тыс. долларов некому финансовому учреждению, название которого не указано. Каким именно образом совершались эти действия, также не говорится», — цитирует слова Ионова RT.

Он также добавил, что «конкретных четких формулировок относительно обвинений программисту в деле не содержится. Весь текст в таких формулировках: он пытался, он хотел, он имел умысел, хотя это все не доказано, никаких улик и доказательств они не предъявляют».

«Я видел множество дел, но такой документ, в котором вообще нет четких обвинений, вижу впервые и очень удивлён хотя бы тому, что в материале не фигурируют вообще чьи-либо имена — ни с пострадавшей стороны, ни со стороны очевидцев», — подчеркнул Ионов.

Как сообщали Юга.ру, ранее власти Испании направили письмо в российское посольство, объяснив, что причина задержания — создание незаконной организации для совершения мошенничества с помощью компьютерной техники и других электронных средств. В ответ на действия испанских властей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не допустит ущемления прав и интересов российских граждан, которые не имеют отношения к противоправным действиям, в любой точке мира.

Программист Станислав Лисов течение семи лет он занимался разработкой интернет-магазинов, пытался ранее получить визу в США, но ему отказали.

В июне 2009 года программист закончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «вычислительная техника». В это же время он занимался разработкой программного обеспечения в ООО «Компьютерные программы». После окончания института до 2013 года состоял в должности специалиста по контролю качества программного обеспечения в одной из компаний «Оджетто-Веб» в Таганроге.