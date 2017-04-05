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11:53 (мск), источник: Югополис

В Сочи полиция оцепила гостиницу «Атрия»

Причиной происшествия стал скандал, затеянный одним из постояльцев.

В Адлерском районе Сочи утром 5 апреля полиция оцепила гостиницу «Атрия», что находится в районе аэропорта. Людей эвакуировали, в отеле работают кинологи.

По свидетельству очевидцев, силовой операции предшествовал скандал: некий мужчина ругался и обещал взорвать гостиницу. К месту происшествия были стянуты наряды полиции, приехали кинологи и взрывники. Постояльцев отеля эвакуировали, здание оцепили и проводят осмотр помещений.

По последней информации оцепление было снято в 10.27. Постояльцы и персонал вернулись в гостиницу, сообщает «Макс портал».

Как сообщал «Югополис», 4 апреля краснодарские полицейские после сообщения о взрывном устройстве провели проверку помещений и прилегающей территории «Галереи», откуда были экстренно были эвакуированы посетители и персонал. В ходе проверки взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что после теракта в метро Санкт-Петербурга в Краснодаре усилят меры безопасности.

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