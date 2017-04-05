Жителя Усть-Илимска осудят за мошенничество с арендой квартир
Аферист дважды сдал внаем несуществующее жилье.
Аферист дважды сдал внаем несуществующее жилье.
Так, в декабре 2016 года в полицию
«По результатам проверки, проведенной сотрудниками полиции, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях подозреваемого признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Указанное решение было отменено межрайонной прокуратурой как незаконное и необоснованное, материал проверки направлен в МО МВД РФ “Усть-Илимский” с указанием проведения ряда проверочных мероприятий и решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.
После дополнительной проверки в отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела также было установлено, что жертвой мошенничества стала еще одна жительница
В настоящее время уголовное дело направлено в