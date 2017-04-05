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11:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителя Усть-Илимска осудят за мошенничество с арендой квартир

Аферист дважды сдал внаем несуществующее жилье.

Усть-Илимской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Усть-Илимска, который дважды сдал в аренду несуществующую квартиру. Теперь злоумышленник предстанет перед судом. За мошенничество с квартирой ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Так, в декабре 2016 года в полицию Усть-Илимска обратилась местная жительница. Она сообщила, что стала жертвой мошенника, который взял у нее 16 тысяч рублей в счет обещанной аренды квартиры, однако свои обязательства по предоставлению квартиры не исполнил.

«По результатам проверки, проведенной сотрудниками полиции, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях подозреваемого признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. Указанное решение было отменено межрайонной прокуратурой как незаконное и необоснованное, материал проверки направлен в МО МВД РФ “Усть-Илимский” с указанием проведения ряда проверочных мероприятий и решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

После дополнительной проверки в отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В рамках расследования уголовного дела также было установлено, что жертвой мошенничества стала еще одна жительница Усть-Илимска, которой аналогичным способом был причинен ущерб на сумму 11 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Усть-Илимский городской суд для рассмотрения по существу.

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