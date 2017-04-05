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11:40 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Мужчина утонул в канале у насосной станции в Приморье

Спасатели подняли его тело на поверхность спустя два дня.

Владивосток, 5 апреля, PrimaMedia.

Житель Приморья утонул в понедельник, 3 апреля, в канале, расположенном около насосной станции в селе Сиваковка Хорольского района, однако его тело было поднято на поверхность только сегодня в обед, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

3 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступило обращение с просьбой о поиске утонувшего в районе насосной станции в селе Сиваковка Хорольского района гражданина 1972 года.

4 апреля в 16.30 для проведения поисковых работ убыла группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального спасательного отряда. В 18.00 они прибыли к месту поиска. Спасатели провели беседы со свидетелями и родственниками, определили дальнейший план работы.

5 апреля в 08.00 работы были начаты. В 13.00 утонувший был обнаружен и поднят на поверхность и в 14.00 передан сотрудникам полиции.

Нарастающим итогом было проведено четыре погружения, осмотрено 300 кв. метров дна. Поисковая группа убыла в пункт постоянной дислокации в город Владивосток.

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