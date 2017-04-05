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11:50 (мск), источник: Калининград.Ru

На трассе Калининград — Полесск опрокинулся песковоз

Во вторник, 4 апреля, в Гурьевского округе перевернулся песковоз. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на 28-м километре трассы Калининград — Полесск. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего грузовик перевернулся. В результате ДТП 48-летний водитель получил травмы.

Всего за минувшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 2423 нарушения ПДД и задержали четверых нетрезвых водителей.

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