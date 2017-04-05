На трассе Калининград — Полесск опрокинулся песковоз

Авария произошла на 28-м километре трассы Калининград — Полесск. Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего грузовик перевернулся. В результате ДТП 48-летний водитель получил травмы.

Всего за минувшие сутки инспекторы ГИБДД зафиксировали 2423 нарушения ПДД и задержали четверых нетрезвых водителей.