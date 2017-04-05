Нелегальные золотодобытчики гибнут в завалах заброшенных шахт — депутат

В депутатском запросе на имя главы правительства депутаты фракции «Акжол» заявили, что нелегальные старатели наносят значительный ущерб интересам государства, недропользователей, а также экологии региона.

Так, по информации АО «Kazakhaltyn», за последние пять лет задержано 19 тысяч старателей, выявлено 75 цехов по переработке золотосодержащей руды, изъято 500 тонн сырья, однако к ответственности привлекается только 1 процент старателей.

Действия старателей, задержанных в момент нелегальной добычи либо непосредственно после нее судом трактовались как неоконченные составы правонарушений.

«Из 3 605 задержанных в 2015 году лиц, повторно, от одного до пяти раз, в течение года задерживалось около тысячи человек, при этом шесть человек погибли. Старатели работают в опасных условиях, они проникают в подземные горизонты шахт путем массовых прорывов, а также через неконтролируемые пролазы в земле (“дудки”). Но, несмотря на риски, незаконный промысел развивается», — сообщила в запросе депутат от партии «Акжол» Меруерт Казбекова.

По ее словам, одним из факторов, стимулирующих интерес к незаконной добыче золота, является распространение скупщиков, деятельность которых не регулируется законом.

«Отсутствует ответственность за незаконное проникновение на опасные производственные объекты, не прописана ответственность сотрудников охранных компаний за покровительство старателям. Нередки случаи травматизма и гибели нелегальных старателей, проникающих на заброшенные шахты и попадающих под обрушения и завалы», — отметила Казбекова.