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11:48 (мск), источник: РИА Новости

В Омске нетрезвый пациент напал на фельдшера скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Омске в ночь на среду задержали нетрезвого мужчину, который напал на фельдшера скорой помощи и начал ее душить, сообщает управление ведомства.

Источник: РИА Новости

В управлении пояснили, что 5 апреля в 01.23 местного времени поступил сигнал кнопки тревожной сигнализации из машины скорой медицинской помощи, находившейся в жилом микрорайоне в Ленинском округе Омска. Как выяснилось, защита требовалась 44-летней фельдшеру, на которую при оказании медпомощи напал пациент.

«Молодой человек из бригады скорой помощи помог ей вырваться из рук нападавшего, после чего они выбежали на улицу, где и нажали тревожную кнопку. Со слов медработников, гражданин, позвонивший по телефону “03” с жалобой на боль в ноге, пришел в гнев после вопросов фельдшера о причинах боли и, напав на женщину, стал ее душить», — говорится в сообщении.

Группа задержания вневедомственной охраны задержала нетрезвого правонарушителя и передала его экипажу патрульно-постовой службы. Следственное управление СК РФ по Омской области в свою очередь сообщает, что в настоящее время на основании этой информации проводится доследственная проверка.

В конце марта в Омске произошел почти аналогичный случай. Вечером 24 марта от диспетчера скорой медицинской помощи поступил сигнал о том, что бригаде угрожает опасность. Группа вневедомственной охраны задержала нетрезвого пациента, несколько раз ударившего фельдшера, и передала полиции. По данным СК, сорокалетний подозреваемый — местный слесарь — в тот день уснул на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, неотложку мужчине вызвали прохожие.

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