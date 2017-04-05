В Омске нетрезвый пациент напал на фельдшера скорой помощи

В управлении пояснили, что 5 апреля в 01.23 местного времени поступил сигнал кнопки тревожной сигнализации из машины скорой медицинской помощи, находившейся в жилом микрорайоне в Ленинском округе Омска. Как выяснилось, защита требовалась 44-летней фельдшеру, на которую при оказании медпомощи напал пациент.

«Молодой человек из бригады скорой помощи помог ей вырваться из рук нападавшего, после чего они выбежали на улицу, где и нажали тревожную кнопку. Со слов медработников, гражданин, позвонивший по телефону “03” с жалобой на боль в ноге, пришел в гнев после вопросов фельдшера о причинах боли и, напав на женщину, стал ее душить», — говорится в сообщении.

Группа задержания вневедомственной охраны задержала нетрезвого правонарушителя и передала его экипажу патрульно-постовой службы. Следственное управление СК РФ по Омской области в свою очередь сообщает, что в настоящее время на основании этой информации проводится доследственная проверка.

В конце марта в Омске произошел почти аналогичный случай. Вечером 24 марта от диспетчера скорой медицинской помощи поступил сигнал о том, что бригаде угрожает опасность. Группа вневедомственной охраны задержала нетрезвого пациента, несколько раз ударившего фельдшера, и передала полиции. По данным СК, сорокалетний подозреваемый — местный слесарь — в тот день уснул на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения, неотложку мужчине вызвали прохожие.