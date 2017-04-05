Компания из Башкирии задолжала сотрудникам более 4 миллионов рублей

Строительный трест ООО «Башнефтепромстрой» задолжал своим сотрудникам 4,5 миллиона рублей.

С жалобой в Прокуратуру Башкирии обратился один из сотрудников предприятия. Выяснилось, что за три месяца компания задолжала работникам 4,5 миллиона рублей. Без зарплаты оставались 260 работников. Началась проверка.

— По данному факту нарушения было возбуждено дело об административном нарушении. На руководство организации было внесено представление о выплате долга. Кроме того, на компанию был наложен штраф в 32 тысячи рублей, — рассказали в Прокуратуре Башкирии.

Начальство организации погасило задолженность только после вмешательства прокуроров.