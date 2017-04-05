В результате ДТП в Крыму погиб человек

В результате аварии в Крыму погиб человек, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на УГИБДД РФ по РК. Уточним, что ДТП произошло на трассе Симферополь-Алушта-Ялта (район села Пионерское).

«По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с самосвалом Renault. Из-за полученных травм водитель легкового автомобиля скончался», — пояснили в ведомстве.

Уточним, что на данный момент выясняются причины аварии.