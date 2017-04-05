В результате ДТП в Крыму погиб человек
Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с самосвалом Renault.
Водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с самосвалом Renault.
В результате аварии в Крыму погиб человек, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на УГИБДД РФ по РК. Уточним, что ДТП произошло на трассе
«По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с самосвалом Renault.
Уточним, что на данный момент выясняются причины аварии.