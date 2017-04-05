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15:43 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская пенсионерка лишилась денег при попытке сдать квартиру

В полицию обратилась 67-летняя жительница Калининграда. Она сообщила, что перевела 8,5 тыс. рублей на счёт неизвестного мужчины, который хотел арендовать у неё квартиру.

Мужчина «передумал» и попросил вернуть якобы уже выплаченный пенсионерке аванс. На самом деле никакой предоплаты за съём жилья злоумышленник не вносил.

Следователи полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему». Преступника разыскивают сотрудники уголовного розыска.

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