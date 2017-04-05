Трое неизвестных напали на водителя микроавтобуса с посылками и угнали машину

Водитель остановился в селе Буцены Хынчештского района, чтобы передать посылку местной жительнице, и на него напали трое мужчин в масках. Они избили его и скрылись на его же машине.

Ведётся следствие. Полиция также проверяет, была ли причастна к преступлению местная жительница.