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11:55 (мск), источник: Om1.ru

Убивший двух посетительниц бара «Доски» Гладков прятал голову в капюшоне

Подозреваемый в двойном убийстве парень не показывал своего лицо ни прессе, ни представителям суда. Он тихо переговаривался с адвокатом и сидел в клетке, понурив голову.

Источник: Алиса Бояринцева

В Ленинском районном суде Омска началась процедура ареста подозреваемого Романа Гладкова, признавшегося в убийстве двух девушек, с которыми он провел ночь после ссоры с женой.

На суд Гладков пришел в курке и толстовке с глухим капюшоном, за которым тщательно прятал свое лицо от многочисленных представителей СМИ, собравшихся в зале.

Напомним, 30-летний Роман Гладков обвиняется по статье «Убийство» (пункт «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он был задержан два дня назад в поселке Птицефабрики и уже дал признательные показания, позволившие обнаружить спрятанные тела.

Гладков познакомился с жительницами Омска Татьяной Евтушенко и Екатериной Горбуновой в баре «Доски» 31 марта 2017 года. После посещения увеселительного заведения они поехали продолжить застолье к Гладкову домой. Там между гостьями и хозяином квартиры произошел конфликт. Как утверждает парень, из-за того, что одна из дам украла у него 10 тысяч рублей.

Придя в ярость, Гладков ударил одну из девушек, а после того как она упала и начала кричать, наступил на горло. После этого мужчина задушил вторую гостью, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Своих жертв Гладков упаковал в мешки и вывез в лесополосу, но позднее испугался, что их быстро найдут, вернулся на место, забрал и привез в гараж своего отца. Там он зарыл тела в землю.

Найти преступника удалось благодаря тому, что к бару «Доски» вызывалось такси и водитель хорошо запомнил своих пассажиров, так как по пути они заезжали за спиртными напитками.

Следствие потребовало ареста подозреваемого на два месяца, так как в СКР опасаются, что он может скрыться или восприпятствовать расследованию.

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