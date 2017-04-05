В центре Казани сгорел «БМВ»

В ночь на 5 апреля на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о горении легкового автомобиля на улице Федосеевской в Вахитовском районе Казани.

На место выехали пожарные ПСЧ № 1, медики и полицейские.

Прибывших пожарных встретил хозяин. Автомобиль, который находился на открытой площадке возле частного дома, полностью был охвачен огнем. Возгорание площадью 3 квадратных метра удалось быстро локализовать.

В результате сгорела иномарка «БМВ», от высокой температуры деформировалась пластиковая обшивка балкона дома. Никто не пострадал.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.