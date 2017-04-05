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12:35 (мск), источник: Вести - Калининград

Транспортная полиция в Калининграде изъяла крупную партию карфентанила

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был выявлен и задержан 45-летний местный житель, который организовал незаконный сбыт наркотических средств путем осуществления «тайников-закладок» на территории Калининграда, в том числе вблизи объектов транспортной инфраструктуры.

При задержании он предпринял попытку оказать сопротивление стражам правопорядка и скрыться с места преступления.

При личном досмотре задержанного сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято расфасованное наркотическое средство карфентанил в особо крупном размере.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что данный гражданин ранее был судим за незаконный сбыт наркотических средств и освободился из мест лишения свободы в декабре 2016 года.

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