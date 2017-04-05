Транспортная полиция в Калининграде изъяла крупную партию карфентанила

При задержании он предпринял попытку оказать сопротивление стражам правопорядка и скрыться с места преступления.

При личном досмотре задержанного сотрудниками транспортной полиции было обнаружено и изъято расфасованное наркотическое средство карфентанил в особо крупном размере.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлено, что данный гражданин ранее был судим за незаконный сбыт наркотических средств и освободился из мест лишения свободы в декабре 2016 года.