В Петербурге задержаны вербовщики в ряды ИГ и Ан-Нусры
Следствие пока не располагает данными об их связях с исполнителем теракта в метро.
Следствие пока не располагает данными об их связях с исполнителем теракта в метро.
Шесть выходцев из Средней Азии задержаны в Петербурге за содействие терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на
По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в
Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.
Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в СК.