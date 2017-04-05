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12:21 (мск), источник: BFM.ru

В Петербурге задержаны вербовщики в ряды ИГ и Ан-Нусры

Следствие пока не располагает данными об их связях с исполнителем теракта в метро.

Шесть выходцев из Средней Азии задержаны в Петербурге за содействие терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба СК РФ. У следствия нет данных, что они связаны с террористом, устроившим взрыв в метро. Операция проведена следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии.

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По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно своих соотечественников для совершения терактов и вовлекали их в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в СК.

Комментарии
3
Россиянен
что до взрыва? у нас их миллионы, всех не проверишь.
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Рашид Муслимов
А до взрыва это нельзя было сделать, во истину - пока гром не грянет, мужик не перекрестится!
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Россиянен
6 выходцев? у нас их миллионы
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