В Петербурге задержаны вербовщики в ряды ИГ и Ан-Нусры

Шесть выходцев из Средней Азии задержаны в Петербурге за содействие терроризму, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба СК РФ. У следствия нет данных, что они связаны с террористом, устроившим взрыв в метро. Операция проведена следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, а также спецподразделений Росгвардии.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года по настоящее время в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно своих соотечественников для совершения терактов и вовлекали их в деятельность запрещенных в России террористических организаций «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство».

Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.



Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, отметили в СК.