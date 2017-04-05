Полиция оцепила Садовую улицу

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», около 11:30 экипажи полиции перегородили часть Садовой улицы напротив здания Гостиного двора. Выставлено также пешее оцепление. Что именно стало причиной таких мер, пока не сообщается.

Автомобили проезжают по трамвайным путям. Пробка тянется от Сенной площади до Невского проспекта.

Накануне, 4 апреля, полицейские работали по такой же схеме на Малой Морской улице. Досмотру подвергся автобус.