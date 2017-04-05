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12:30 (мск), источник: Мослента

Подозрительный предмет вызвал коллапс на Горьковском направлении МЖД

Электрички разворачивали на подходе к Москве.

Источник: Агентство «Москва»

Транспортный коллапс произошел на Горьковском направлении железной дороги из-за подозрительного предмета, обнаруженного на путях. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

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Посторонний предмет заметил машинист поезда «Москва-Крутое» в 08:15. Состав отогнали обратно на Курский вокзал, пассажиров высадили.

«На место были вызваны правоохранительные органы, на период работы которых, по их рекомендации, для движения были закрыты первый и второй главные пути», — говорится в сообщении.

Поезда, идущие в Москву, разворачивают на станции «Кусково». Пассажиров высаживали на платформах «Новогиреево», «Реутово» и «Серп и Молот». Все электрички ходили с увеличенным интервалом, диспетчеры прорабатывают маршрут для каждого состава отдельно.

Угроза оказалась ложной. В 11:49 пресс-служба МЖД сообщила, что движение по Горьковскому направлению было полностью восстановлено в 11:15, также вошло в график движение на Курском направлении.

Меры безопасности на транспорте были усилены в понедельник, 3 апреля, в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Одна бомба взорвалась в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», еще одна бомба, замаксированная под огнетушитель, была заложена на станции «Площадь восстания», ее удалось обезвредить. Погибли 14 человек, пострадали более 60.

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