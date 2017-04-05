Подозрительный предмет вызвал коллапс на Горьковском направлении МЖД
Электрички разворачивали на подходе к Москве.
Электрички разворачивали на подходе к Москве.
Транспортный коллапс произошел на Горьковском направлении железной дороги
Посторонний предмет заметил машинист поезда «Москва-Крутое» в 08:15. Состав отогнали обратно на Курский вокзал, пассажиров высадили.
«На место были вызваны правоохранительные органы, на период работы которых, по их рекомендации, для движения были закрыты первый и второй главные пути», — говорится в сообщении.
Поезда, идущие в Москву, разворачивают на станции «Кусково». Пассажиров высаживали на платформах «Новогиреево», «Реутово» и «Серп и Молот». Все электрички ходили с увеличенным интервалом, диспетчеры прорабатывают маршрут для каждого состава отдельно.
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