Двое жителей Ангарска заживо сожгли мужчину и зарубили топором его брата
Возбуждено уголовное дело, каждому из злоумышленников может грозить до 20 лет лишения свободы.
Возбуждено уголовное дело, каждому из злоумышленников может грозить до 20 лет лишения свободы.
Правоохранители задержали двоих мужчин, которые в ходе конфликта заживо сожгли собутыльника и зарубили топором его брата в Ангарске. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
По версии следствия, в ночь на 1 апреля четверо мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов садоводства «Рассвет». Между ними возник конфликт, в результате которого двое злоумышленников облили бензином и подожгли 44-летнего потерпевшего, а его брату нанесли удары колуном по голове.
«От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия» , — отметили в ведомстве.
В день поступления сообщения о преступлении, подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались местные жители 38 и 65 лет. Мужчины задержаны, находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.