Двое жителей Ангарска заживо сожгли мужчину и зарубили топором его брата

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые в ходе конфликта заживо сожгли собутыльника и зарубили топором его брата в Ангарске. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в ночь на 1 апреля четверо мужчин распивали спиртные напитки в одном из домов садоводства «Рассвет». Между ними возник конфликт, в результате которого двое злоумышленников облили бензином и подожгли 44-летнего потерпевшего, а его брату нанесли удары колуном по голове.

«От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия» , — отметили в ведомстве.

В день поступления сообщения о преступлении, подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались местные жители 38 и 65 лет. Мужчины задержаны, находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.