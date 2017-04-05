Конфликт в пивной перерос в поножовщину в Волгограде

Как сообщили ВДТВ в УМВД России по Волгограду, 34-летний волгоградец был доставлен в больницу с колото-резаной раной грудной клетки.

Отреагировавшие на сигнал медиков сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Волгограду задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний неработающий, ранее судимый знакомый потерпевшего.

К настоящему моменту задержанный уже дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.