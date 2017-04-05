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16:07 (мск), источник: РИАЦ

Интернет-мошенники зарабатывают на доверчивости волгоградцев

Новые факты мошенничества зарегистрированы в отношении жителей Волгоградской области только за прошедшие сутки.

Источник: РИАЦ

Так, двое сильно доверчивых жителей Новоаннинского района перевели на счета мошенников крупные суммы денег в надежде получить товары, объявления о которых были размещены интернете. 41-летний мужчина перечислил 46,5 тыс. рублей в качестве предоплаты за снегоход, а 37-летний фермер — свыше 50 тысяч рублей за покупку трех пластиковых емкостей. Так и не дождавшись доставки обещанных товаров, потерпевшие обратились в полицию.

А к 80-летней жительнице г. Волжского на улице подошла незнакомая женщина, которая внушила пенсионерке, что на ее сына навели порчу, избавиться от которой поможет только своеобразный ритуал. Незнакомка предложила пожилой женщине вынести из дома все имеющиеся сбережения, что та и сделала. После совершения «обряда» над тысячей долларов США, принадлежащей сыну волжанки, и ее 150 тысячами рублей, аферистка вернула пенсионерке обратно полиэтиленовый пакет, в котором вместо денег оказалась нарезанная бумага.

По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание преступников.

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