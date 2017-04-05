Шесть раненных при взрыве в Петербурге остаются в тяжелом состоянии

«По состоянию на 08:00 (05.04.2017) В крайне тяжёлом состоянии находится — 4 пострадавших, в тяжёлом состоянии — 6 пострадавших.», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщал журналистам, что 12 пострадавших после взрыва находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести. Состояние 10 человек Полтавченко охарактеризовал как среднее. По его словам, в числе пострадавших от взрыва в метро Петербурга, в частности, 17 жителей других регионов России.

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.