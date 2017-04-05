Golf врезался в трактор с плугами: трое мужчин в реанимации

В ночь на среду в МЧС поступило сообщение об аварии на автодороге Мстиславль — Кричев возле деревни Кудричи — Volkswagen Golf второго поколения столкнулся с трактором МТЗ, к которому был прицеплен плуг.

«В легковом автомобиле были заблокированы водитель и два пассажира», — отметили в МЧС.

Спустя полчаса после звонка в МЧС спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавших и передали медикам. Мужчины были доставлены в реанимационное отделение больницы Мстиславля в тяжелом состоянии.

В МЧС добавили, что водитель трактора в результате ДТП не пострадал.