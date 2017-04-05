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13:08 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале пьяный водитель-бесправник протаранил припаркованную иномарку: пассажир в больнице

На Среднем Урале пьяный водитель без прав совершил ДТП, съехав с дороги и врезавшись в припаркованную иномарку.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, авария случилась утром 5 апреля на 1 км автодороги Белоярский — Некрасово. 31-летний мужчина, управляя автомобилем «Ока», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в стоящий «Мицубиси Лансер». В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир «Оки», с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», ушибами и ссадинами он госпитализирован в Белоярскую ЦРБ.

«Уже установлено, что водитель отечественного транспортного средства в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Водительского удостоверения он вообще не получал, а “Оку” приобрел недавно. В момент аварии в автомобиле “Мицубиси” никого не было, он был припаркован возле дома. После столкновения иномарка въехала в забор», — рассказали в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, по факту ДТП будет проведено дознание.

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