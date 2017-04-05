На Среднем Урале горит скандальный заброшенный химзавод, где хранятся тонны тротила
В Красноуральске на заброшенном химзаводе, где хранятся тонны тротила, снова пожар. О возгорании сообщают местные жители, передает корреспондент Накануне.RU.
В Красноуральске на заброшенном химзаводе, где хранятся тонны тротила, снова пожар. О возгорании сообщают местные жители, передает корреспондент Накануне.RU.
Видео с возгоранием на своей странице в соцсети разместил местный житель Дмитрий Ивашевский.
Кроме того, горожане публикуют фото, на которых видно клубы черного дыма, поднимающиеся с территории химзавода.
Напомним, красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.
Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.
Позже предприятие было признано банкротом.