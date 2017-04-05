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13:02 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале горит скандальный заброшенный химзавод, где хранятся тонны тротила

В Красноуральске на заброшенном химзаводе, где хранятся тонны тротила, снова пожар. О возгорании сообщают местные жители, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео с возгоранием на своей странице в соцсети разместил местный житель Дмитрий Ивашевский.

Кроме того, горожане публикуют фото, на которых видно клубы черного дыма, поднимающиеся с территории химзавода.

Напомним, красноуральский химзавод уже давно находится в эпицентре скандала. Все началось с того, что после сильного пожара на предприятии местные жители обнаружили взрывчатку на заброшенных складах завода. Взрывчатка находилась в свободном доступе и никем не охранялась. Чуть позднее собственник завода начал утилизацию оборудования предприятия и различных веществ, при этом пренебрегая правилами безопасности: вещества сжигали под открытым небом, а оборудование со следами взрывчатых веществ (производство не останавливали и не консервировали по всем правилам, прим.) распиливали.

Ситуацию вокруг предприятия держали на контроле органы прокуратуры, МЧС и иных ведомств. Силовики провели проверки и нашли нарушения. Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело о нарушении правил безопасности на красноуральском химическом заводе.

Позже предприятие было признано банкротом.

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