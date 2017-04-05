Экс-сенатора допросили по делу Сандакова — Цыбко не стеснялся в выражениях

Сегодня, 5 апреля, состоялся допрос экс-сенатора Совета Федерации Константина Цыбко в рамках уголовного дела бывшего заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова — им вменяется один и тот же эпизод в рамках разных уголовных дел, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, Сандаков обвиняется в хищении у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, якобы за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска. Также бывшему вице-губернатору вменяется в вину неправомерный доступ к электронной почте одного из местных политологов и экс-начальника управления администрации губернатора, отвечавшего за взаимодействие со СМИ.

Сегодня, 5 апреля, на допрос пригласили бывшего сенатора Константина Цыбко — вопросы ему задавала сторона защиты. Цыбко рассказал об обстоятельствах своего знакомства с Сандаковым и Тарасовым, а также о роли бывшего вице-губернатора в избирательной кампании в Государственную Думу и выборах президента РФ.

На протяжении всего допроса Цыбко крайне отрицательно отзывался о бывшем мэре Озерска Евгении Тарасове — называл его «лжецом, мошенником, вором и подлецом». О Сандакове он, напротив, отзывался очень хорошо.

Напомним, что Константину Цыбко и Николаю Сандакову в рамках разных уголовных дел вменялся один и тот же эпизод — это вымогательство взятки у Тарасова 9 июля в ресторане «Грузинский дворик». Цыбко полностью опроверг факт данной встречи, подтвердив это данными геолокации, согласно которым он именно в этот день прилетел из Мюнхена с Михаилом Юревичем и его супругой Кристиной, после чего отдыхал на даче на Увильдах. Кроме этого, Константин Цыбко полностью опроверг любые криминальные связи с Евгением Тарасовым. Он прокомментировал все подозрительные, по мнению обвинения, встречи с бывшим сити-менеджером Озерска и Николаем Сандаковым.

Между тем, в делах Сандакова и Цыбко было выявлено расхождение доказательств. Был рассмотрен телефонный разговор от 2 декабря 2011 года между бывшим сенатором и Евгением Тарасовым. Текст беседы идентичен: Тарасов сообщает Цыбко, что «весь материал готов». Однако в уголовном деле Цыбко это интерпретируют как информацию о передаче денег экс-сенатору, а в материалах дела Сандакова — будто денежные средства должны поступить ему. При этом в самой беседе о деньгах речи нет.

В отношении Николая Сандакова расследовано второе уголовное дело — о получении взятки в виде безвозмездного оказания услуг имущественного характера на 1,96 млн рублей по охране его жилого дома и установки систем видеонаблюдения от директора ЧОП «Питон». Материалы данного дела также переданы для рассмотрения по существу в Советский районный суд.